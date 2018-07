Meteo Italia. Mercoledì giornata soleggiata con caldo in aumento

Mercoledì tempo in prevalenza soleggiato sull'Italia, a parte lo sviluppo di qualche temporale pomeridiano sui rilievi montuosi e un po’ di nubi in transito al Nord. Le temperature saranno in aumento al Sud, dove comunque la ventilazione di Maestrale renderà sopportabile il caldo. Nei prossimi giorni l’alta pressione tornerà ad allungarsi sul Mediterraneo Occidentale, senza tuttavia occupare direttamente il nostro Paese: in Italia ci attendono quindi giornate nel complesso soleggiate, in cui però non mancherà un po’ di instabilità che favorirà la formazione di temporali pomeridiani su Alpi e Appennini, ma con il temporaneo coinvolgimento anche delle pianure del Nord nella giornata di giovedì. Nei prossimi giorni il caldo tenderà nuovamente a intensificarsi in particolare da venerdì nelle regioni settentrionali, su quelle tirreniche e sulle Isole maggiori dove si potranno sfiorare i 35°C . Al Nord il caldo sarà ulteriormente accentuato da una crescente sensazione di afa.

Previsioni meteo per mercoledì. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con un po’ di nubi in transito in mattinata al Nord. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su Alpi, zone interne del Centro e Appennino Meridionale, con qualche temporale isolato su Alpi Occidentali, Prealpi lombarde, Appennino ligure e tosco-emiliano, zone interne della Toscana e Appennino calabro-lucano. Temperature con valori massimi fino a 33-34 °C al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Venti moderati di Maestrale su Abruzzo, Molise regioni meridionali e Sicilia con i rispettivi mari generalmente mossi.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino tempo nel complesso soleggiato, ma con la tendenza ad un aumento dell’instabilità e del rischio di temporali tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e a fine mattinata anche sull'Appennino settentrionale. Nel pomeriggio il rischio di temporali si estenderà a gran parte delle zone montuose del Nord, alle zone interne e appenniniche di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Tra il pomeriggio e la sera tuttavia potranno essere coinvolte anche le pianure del Nord a partire da Veneto, Lombardia ed Emilia, in propagazione verso quelle piemontesi. Nella notte residua instabilità in pianura tra Piemonte e ovest Lombardia. Nel resto del Paese il tempo resterà in prevalenza soleggiato. Temperature in lieve calo al Nordest, senza grandi variazioni altrove. Punte di 33-34 gradi nelle regioni di Ponente, clima afoso al Nord. Venti settentrionali in attenuazione al Sud.