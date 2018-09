Meteo Italia. Mercoledì con l'alta pressione: punte oltre i 30°C

Il temporaneo rinforzo di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centrale e l’Italia favorirà per mercoledì una giornata diffusamente soleggiata. Le temperature saranno in ulteriore lieve rialzo verso valori più estivi, con punte massime oltre i 30 gradi nelle Isole. Per il Centro-nord si tratterà solo di una fase temporanea. Già dal pomeriggio di giovedì avremo le prime avvisaglie sulle Alpi e all'estremo Nordovest di un nuovo peggioramento per l’arrivo di una perturbazione che tra la notte successiva e venerdì estenderà i suoi effetti a tutto il Centro-nord. In questa fase il Sud rimarrà più ai margini con un clima ancora estivo, con passaggi nuvolosi più irregolari e pochi fenomeni sulle regioni del basso Tirreno. Poi nel fine settimana la tendenza sarà per un progressivo miglioramento con nuvolosità meno compatta e variabile e residui episodi di instabilità sempre più scarsi o assenti lontano dalle aree montuose.

Previsioni meteo per mercoledì. Giornata nel complesso soleggiata e calda. Nel pomeriggio temporanei annuvolamenti in sviluppo attorno alle zone montuose, ma con pochi fenomeni sui rilievi del Nord e nell'interno della Sardegna. Temperature estive, con punte che nelle Isole supereranno la soglia dei 30 gradi. Venti moderati da nord-nordovest su basso Adriatico e Canale d’Otranto, locali rinforzi di Scirocco al mattino nel Canale di Sardegna.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino graduale aumento della nuvolosità sulle Alpi e al Nordovest, cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel corso della giornata aumenta la probabilità di temporali a partire dalle aree alpine e prealpine. Nel pomeriggio qualche temporale anche sulla pianura piemontese, veneta e nell'ovest dell’Emilia. La sera rovesci e temporali sulla pianura lombarda e veneta. Entro la notte temporali in sviluppo anche sulla Toscana e sulla Liguria. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti deboli.