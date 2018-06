Meteo Italia. Mercoledì ancora temporali al Sud

Mercoledì sulle regioni meridionali insisterà una circolazione marcatamente ciclonica, in grado di favorire ancora, su questa parte d’Italia, la formazione di numerosi acquazzoni e temporali; situazione più tranquilla invece al Centro e, soprattutto, al Nord, con l’alta pressione che guadagnerà terreno su questa parte del Paese. Giovedì il vortice depressionario comincerà ad allontanarsi verso est, favorendo un’attenuazione dell’instabilità anche nelle regioni meridionali. Da venerdì il graduale consolidamento del promontorio anticiclonico nord-africano porterà condizioni via via più stabili; in particolare fra il fine settimana e l’inizio della prossima l’alta pressione coinvolgerà tutto il settore centro-occidentale del Mediterraneo e, naturalmente, anche l’Italia dove, probabilmente, prenderà forma la prima vera ondata di calore estiva con temperature diffusamente oltre i 30°C e in molte zone prossime ai 35°C, in netto contrasto con i valori spesso inferiori alla norma osservati in questi giorni.

Previsioni meteo per mercoledì. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna; qualche nuvola in più, con la possibilità di isolati acquazzoni, solo sulle zone alpine. Tra sole e nuvole nel resto d’Italia: isolati acquazzoni e temporali bagneranno Puglia, Basilicata, Calabria e, solo al mattino, anche Abruzzo e Molise. Temperature quasi ovunque in leggero aumento, ma ancora inferiori alla norma in molte zone del versante adriatico e al Sud. Venti ancora moderati di Maestrale al Centro-sud.



La Protezione Civile ha diramato per la giornata di mercoledì 27 giugno un'allerta meteo gialla, ordinaria criticità, per rischio temporali e rischio idrogeologico su Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne). Allerta gialla per rischio idrogeologico anche in Veneto, nell'Alto Piave, limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Previsioni meteo per giovedì. Alternanza tra sole e nuvole al Nord e versante adriatico della Penisola, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove: nel corso del giorno isolati rovesci o temporali su Alpi, Ponente Ligure, zone interne di Abruzzo e Molise, Gargano e Appennino Meridionale. Temperature massime in lieve diminuzione al Nord, stazionarie o in leggero aumento altrove.

Foto iStock/Getty Images