Meteo Italia. Martedì tra caldo e temporali al Centro-sud

Sul nostro Paese ristagna una massa d’aria molto calda, in particolare al Centro Nord; sulle regioni centro meridionali e sulle isole la persistenza di una debole circolazione ciclonica e di aria più fredda in quota favoriranno anche nei prossimi due tre giorni lo sviluppo di molti temporali. Questa situazione muterà in modo deciso nell'ultima parte della settimana per l’arrivo di un’intensa perturbazione proveniente dal Nord Atlantico seguita da aria nettamente più fresca. Stando alle proiezioni attuali il passaggio di questa perturbazione potrà dare origine a forte maltempo soprattutto sulle regioni del Nordest.

Previsioni meteo per martedì. Al mattino tempo soleggiato al Centro Nord; all’estremo Sud e nelle Isole nuvolosità irregolare, con possibili rovesci o temporali sulla Sicilia Orientale e nel sud est della Sardegna. Nel pomeriggio aumenta di nuovo la probabilità di rovesci o temporali sparsi lungo l’Arco Alpino, sulle isole e in Calabria. Temporali isolati nelle zone interne del Lazio, sull’Appennino centro meridionale, in Puglia e sulla Basilicata. Temperature in ulteriore lieve rialzo. Clima caldo e afoso.



Il Bollettino completo con l'eventuale allerta per martedì è consultabile sul sito della Protezione Civile.

Foto: iStock/Getty images

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino un po’ di nubi all’estremo Sud e nelle Isole: possibili temporali sulla Sicilia Orientale; tempo in prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio temporali isolati lungo l’Arco Alpino, sulle zone interne di Lazio e Abruzzo e Sardegna; temporali sparsi al Sud e sulla Sicilia, più probabili sulle aree montuose. Temperature senza grosse variazioni. Venti deboli.