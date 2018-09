Meteo Italia. Martedì stabile con clima estivo

Martedì e mercoledì l’alta pressione rimarrà stabilmente posizionata sulla nostra Penisola: ci attendono quindi due giornate piene di sole e con temperature in ulteriore aumento, ben al di sopra della norma. In particolare le temperature, oltre ad avvicinarsi diffusamente ai 30 gradi, potranno anche superare questa soglia fino a toccare valori di 32-34 °C soprattutto nelle pianure del Nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Il tempo tornerà a cambiare nella seconda parte di giovedì quando l’avvicinarsi della perturbazione numero 2 di settembre riporterà la pioggia su gran parte del Nordovest e Sardegna. La stessa perturbazione poi nelle giornata di venerdì porterà maltempo su molte zone d’Italia, e in particolare al Nord e nel versante tirrenico della Penisola.

Previsioni meteo per martedì. Al mattino splenderà ovunque il sole. Nel pomeriggio qualche nuvola in più, comunque innocua, su Alpi Occidentali, rilievi della Calabria e zone interne della Sardegna; sempre tanto sole altrove. Moderati venti di Tramontana sullo Ionio. Temperature senza variazioni di rilievo e ancora per lo più comprese tra 27 e 31 gradi, con qualche punta anche di 32 gradi.

Foto: iStock/Getty images





Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino cielo ovunque sereno o al più poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone alpine, con la possibilità di isolati acquazzoni sulle Alpi Occidentali; ancora bello e soleggiato altrove. Caldo in ulteriore lieve aumento, con qualche punta di 33-34 gradi.