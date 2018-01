Meteo Italia. Martedì piogge e temporali anche sulle regioni centrali

Il lento transito della perturbazione numero 5 di gennaio determinerà nelle prossime ore condizioni di maltempo in molte zone del Centro-Nord, con tendenza ad estensione dei fenomeni anche al Sud nella giornata di mercoledì. Col passare delle ore i tiepidi venti di Scirocco verranno gradualmente sostituiti da correnti più fresche che, a partire dal Nord, metteranno fine al clima eccezionalmente mite, connotato anche da nuovi record di temperatura raggiunti nella giornata di lunedì. Nella seconda parte della settimana le temperature si dovrebbero mantenere su valori più vicini alle medie stagionali. Se per il Nord si profila una fase con tempo più stabile e soleggiato, sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e nelle Isole tra giovedì e venerdì il tempo dovrebbe rimanere più instabile.

Previsioni meteo per martedì. Piogge e rovesci al Centro-nord, ma con fenomeni meno probabili su bassa Lombardia, Emilia, Toscana centrale, Abruzzo e Molise dove saranno possibili delle schiarite. Al Sud e sulle Isole solo un po’ di nuvole in transito associate a scarso rischio di pioggia, con qualche schiarita soprattutto in Sardegna. Nevicate localmente abbondanti sulle Alpi, a quote oltre 1000-1400 metri con elevato pericolo valanghe. In serata si attenuano i fenomeni al Nord. Temperature ancora ben oltre la norma, ma in lieve calo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Moderato Libeccio sul Ligure, Scirocco al Sud e lungo l’Adriatico.

Previsioni meteo per mercoledì. Giornata di maltempo al Sud e sulla Sicilia, con piogge e temporali. Al mattino residue precipitazioni su Abruzzo e Molise, nevose oltre 1500 metri; nel pomeriggio tendenza a schiarite in Abruzzo e Sicilia centro-occidentale. Tempo in miglioramento nel resto del Centro-nord, anche se non mancheranno delle nuvole sparse. Nella seconda parte del giorno tendenza a nuovo peggioramento su ovest Sardegna, Levante ligure e nord-ovest della Toscana. Al mattino non si esclude qualche nebbia in pianura e lungo i litorali adriatici del Nord. Temperature in generale diminuzione. Ventoso sulla Sicilia e sulla Puglia.