Meteo Italia. Martedì nuovi forti temporali

La perturbazione atlantica (la n°2 del mese) che ha raggiunto le regioni settentrionali continuerà il suo cammino verso il resto della Penisola causando una fase di maltempo accompagnata da un generale ridimensionamento delle temperature. Martedì le piogge e i temporali interesseranno prevalentemente il Nord-Est, il Centro e la Sardegna, mentre nella successiva giornata di Ferragosto l’instabilità riguarderà buona parte del Centro-Sud. Entro mercoledì, quindi, la massa d’aria calda presente sul Mediterraneo centrale verrà spazzata via dalle correnti relativamente più fresche che accompagnano la perturbazione. Nei giorni successivi l’Italia rimarrà ai margini dell’alta pressione che nel frattempo tenterà di farsi strada nuovamente verso le nostre regioni; in tal modo la situazione, pur migliorando, sarà caratterizzata ancora da un po’ di instabilità che giovedì interesserà il Sud e le zone interne del Centro, venerdì il Nord-Ovest e le zone interne del Centro-Sud, nel fine settimana in prevalenza le aree montuose.

Previsioni meteo per martedì. Graduale miglioramento alNord-Ovest, salvo ancora qualche rovescio su Lombardia orientale, Liguria e settore alpino. Giornata inizialmente soleggiata al Sud e in Sicilia, ma con tendenza ad un aumento delle nubi accompagnate da qualche isolato temporale in Salento e nelle zone interne di Calabria e Sicilia. Piogge e temporali più diffusi e insistenti al Nord-Est, al Centro e sulla Sardegna centro settentrionale. Alla sera rovesci in estensione a Campania e nord Puglia; tendenza a un miglioramento in Toscana, Alpi orientali e Venezie. Temperature massime in sensibile calo al Nord-Est, al Centro e su ovest Sardegna. Venti in rinforzo sui mari occidentali.



La Protezione Civile per martedì 14 ha emanato l'allerta arancione per rischio temporali su Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali, Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Bacini emiliani orientali, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura emiliana centrale Lombardia: Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Bassa pianura orientale Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Arno-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Allerta arancione per rischio idro-geologico su: Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Arno-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia



Allerta gialla per rischio idraulico su: Lombardia: Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale



Allerta gialla per rischio temporali su: Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro Lombardia: Valcamonica, Appennino pavese, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina Marche: Marc-3, Marc-5, Marc-6, Marc-2, Marc-1, Marc-4 Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno Toscana: Valdelsa-Valdera, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Romagna-Toscana Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhemes, Valle dAosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint Barthelemy e Valtournenche, Bassa Valle dAosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle dAyas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige



Allerta gialla per rischio idrogeologico su: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro Lombardia: Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Varaita, Maira e Stura, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline Toscana: Valdelsa-Valdera, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhemes, Valle dAosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint Barthelemy e Valtournenche, Bassa Valle dAosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle dAyas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney Veneto: Alto Piave

Foto iStock/Getty Images



Previsioni meteo per mercoledì. Giornata di Ferragosto in prevalenza soleggiata al Nord, a parte delle residue piogge al mattino in Emilia Romagna. Schiarite anche sulla Toscana settentrionale e sulla Sicilia meridionale. Tempo instabile altrove con nubi sparse accompagnate da piogge e temporali a carattere intermittente, in attenuazione alla sera eccetto all’estremo Sud. Temperature in rialzo al Nord, tendenzialmente in calo altrove: massime inferiori alla media soprattutto sulle regioni centrali. Giornata ventilata.