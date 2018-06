Meteo Italia. Martedì instabile in gran parte del Sud

Le correnti relativamente fresche che stanno causando condizioni di tempo instabile in molte regioni, continueranno a lambire la nostra penisola anche nei prossimi giorni, ma con effetti un po’ più marginali rispetto alle ultime ore. Martedì e mercoledì saranno più che altro le regioni meridionali a risentire dell’instabilità, mentre al Centro-nord prevarrà il sole. Giovedì, invece, qualche temporale interesserà parte del Nord-Ovest. Da venerdì il graduale avvicinamento del promontorio anticiclonico nord-africano riporterà condizioni sempre più stabili; in particolare fra il fine settimana e l’inizio della prossima l’alta pressione coinvolgerà tutto il settore centro-occidentale del Mediterraneo e, naturalmente, anche l’Italia dove, probabilmente, prenderà forma la prima vera ondata di calore estiva con temperature diffusamente oltre i 30°C e in molte zone prossime ai 35°C, in netto contrasto con i valori spesso inferiori alla norma che vengono osservati in questi giorni.

Previsioni meteo per martedì. Tempo soleggiato al Centro-Nord e in Sardegna, a parte un po’ di nubi sui monti e inizialmente anche in Piemonte e sulle regioni centrali adriatiche, con locali piogge in mattinata fra Marche e Abruzzo. Giornata molto nuvolosa con piogge e temporali sparsi in Puglia, Basilicata e Calabria; Nubi sparse con qualche pioggia anche nel nord-est della Sicilia. Temperature massime in leggero rialzo al Nordest e regioni centrali tirreniche, in calo al Sud. Venti moderati settentrionali al Centro-Sud e alto Adriatico.



Per la giornata di martedì 26 giugno, la Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla sulle seguenti regioni:

- ordinaria criticità per rischio temporali su Basilicata (Basi-E2, Basi-E1), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Bacini del Lato e del Lenne) e Sicilia (Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico).

- ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Basilicata (Basi-E2, Basi-E1), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Bacini del Lato e del Lenne) e Veneto (Alto Piave).

Come specifica il bollettino della Protezione Civile, l'ordinaria criticità (allerta gialla) per rischio idrogeologico nella zona Vene-A è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo, oggetto di monitoraggio da parte degli uffici della Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.

Foto iStock/Getty Images



Previsioni meteo per mercoledì. Insistono isolati rovesci fra Puglia, Basilicata, Calabria e, al mattino, anche su Abruzzo, Molise e nel Messinese. Prevalenza di tempo stabile e soleggiato nel resto del Paese, a parte i consueti annuvolamenti sui monti associati a qualche rovescio o temporale sul settore prealpino centro-orientale. Temperature quasi ovunque in leggero aumento, ma ancora inferiori alla norma in molte zone del versante adriatico e al Sud. Venti ancora moderati di Maestrale al Centro-sud, con qualche rinforzo su medio e basso Adriatico, Puglia e Canale di Sicilia.