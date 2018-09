Meteo Italia. Martedì e mercoledì: sole e caldo in aumento

L’area di bassa pressione attualmente ancora presente sull’Italia, nella giornata di martedì si trasferirà in modo definitivo sulla vicina Penisola Balcanica. Ne conseguirà un generale miglioramento e il ritorno ovunque a condizioni di tempo più soleggiato e caldo, grazie ad un generale rialzo delle temperature atteso nella parte centrale della settimana. La nuova parentesi estiva al Centro-nord, però, durerà poco: tra giovedì e venerdì, infatti, è attesa una nuova fase di marcata instabilità atmosferica, a causa del passaggio della prima perturbazione di settembre, prima al Nord (già a partire da giovedì sera) e successivamente anche al Centro. Nelle regioni centro-settentrionali le nuvole e le piogge dovrebbero insistere anche nel weekend. Più ai margini il Sud e le Isole dove l’estate dovrebbe proseguire senza grossi problemi fino al weekend, all'insegna del sole e del caldo, in qualche caso anche intenso, con il termometro ben oltre 30 gradi. Si tratta di una tendenza che andrà confermata nei prossimi giorni. Seguite tutti gli aggiornamenti.

Previsioni meteo per martedì. Su regioni di Nordovest, Emilia Romagna, coste del medio e basso Tirreno, Calabria, Sicilia e Sardegna tempo in prevalenza soleggiato. Nel resto del Paese maggiore variabilità, con alternanza di ampie schiarite e di annuvolamenti: nel pomeriggio formazione di locali rovesci o temporali sui rilievi del Nordest tra Veneto e Friuli, attorno all'Appennino settentrionale, nel nord della Toscana, in Umbria, Appennino centrale. Temporali isolati nel nord della Sardegna. Occasionali piovaschi nelle zone interne della Puglia. Temperature in rialzo, con massime per lo più comprese tra 26 e 30 gradi, anche oltre i 30°C nel sud della Calabria e nelle Isole Maggiori.



La Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali sul Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea) e per rischio idrogeologico sull'Abruzzo (Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro) e il Veneto (Alto Piave). L'ordinaria criticità per rischio idrogeologico nella zona Vene-A è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Foto iStock/Getty Images





Previsioni meteo per mercoledì. Sull'insieme del Paese tempo generalmente soleggiato e caldo. Nel pomeriggio temporanei annuvolamenti in sviluppo attorno ai rilievi, senza precipitazioni significative. Temperature in ulteriore aumento: caldo in intensificazione su Sicilia e Sardegna dove si sfioreranno i 33-34 gradi, mentre nelle altre regioni si raggiungeranno diffusamente i 28-30 gradi. Venti moderati da nord su basso Adriatico e Canale d’Otranto.