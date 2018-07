Meteo Italia. Martedì aumenta l'instabilità al Nord. Caldo al Centro-sud

Fino a venerdì l’alta pressione di matrice africana manterrà condizioni pienamente estive al Centro-Sud e sulle isole maggiori, dove saranno protagonisti il sole e un caldo intenso. In particolare le correnti sahariane investiranno più direttamente le regioni meridionali e le Isole, dove i termometri andranno anche oltre i 35 gradi, specialmente nelle zone interne. L’apice di questa prima ondata di caldo della stagione è prevista per giovedì, mentre un’attenuazione del caldo sembra confermata per il prossimo fine settimana. Le regioni settentrionali, invece, resteranno ai margini dell’alta pressione, subendo l’influenza degli impulsi instabili in transito sull'Europa centrale, che causeranno un aumento del rischio di temporali, non solo sui monti ma, a partire già da martedì, anche in pianura. Di conseguenza al Nord il caldo risulterà più contenuto rispetto al resto d’Italia, ma destinato a peggiorare in termini di disagio a causa di un aumento della sensazione di afa.

Previsioni meteo per martedì. Tempo ben soleggiato al Sud, Isole, Abruzzo e con schiarite inizialmente ampie anche al Nordovest, altrove nuvolosità variabile e irregolare, più densa all'estremo Nordest. Dopo una mattinata tranquilla, nel pomeriggio avremo un aumento dell’instabilità con rischio di locali rovesci o temporali nel settore alpino, lungo l’Appennino centro-settentrionale con il rischio di primi sconfinamenti anche nelle pianure adiacenti alle Prealpi e in Emilia, poi tra sera e notte il rischio di locali rovesci o temporali coinvolgerà anche la fascia centrale della Pianura Padana e l’Alto Adriatico. Non si esclude il rischio di fenomeni di forte intensità con grandinate e forti raffiche di vento. Temperature in lieve calo rispetto a ieri, 28-32 gradi al Nord valori più elevati al Centro-sud dove potremo avere locali punte intorno ai 34-35°C nelle zone interne. Venti deboli, salvo qualche locale rinforzo al Sud.

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino prevarranno le schiarite in gran parte del Centro-sud e all'estremo Nordovest , nubi sparse tra Lombardia, Nordest, Liguria di Levante, alta Toscana e Appennino centrale. Rischio di qualche breve rovescio solo tra Alto Adige e Carnia. Nel pomeriggio torna un po’ di instabilità con rischio di rovesci o temporali sulle Alpi con possibili sconfinamenti verso alto Veneto e Friuli Venezia Giulia con qualche episodio instabile anche sull'Appennino settentrionale. Tra sera e notte rischio di rovesci e temporali su alcune zone di pianura tra Piemonte, Lombardia e Veneto occidentale. Temperature stabili o in lieve aumento. Venti deboli con rinforzi da est solo nel Canale di Sardegna.

Foto iStock/Getty Images