Meteo Italia. Maltempo in arrivo al Centro-Nord: oggi e domani piogge abbondanti e nevicate intense in montagna

La perturbazione numero 5 di gennaio, in movimento nel Mediterraneo Occidentale, si sta lentamente avvicinando all'Italia e oggi porterà piogge sparse su gran parte del Nord, con nuove nevicate sulle Alpi, anche piuttosto abbondanti sulle montagne di Piemonte e Valle d’Aosta; al Centro-Sud invece la giornata avrà un sapore praticamente primaverile, con i caldi venti di Scirocco che favoriranno un ulteriore lieve aumento delle temperature.

Domani il nucleo della perturbazione investirà il nostro paese, causando un deciso peggioramento del tempo, soprattutto al Nord e nel medio versante tirrenico: pioverà quindi su quasi tutto il Nord e regioni centrali tirreniche, con piogge anche di forte intensità e abbondanti nevicate sulle zone alpine.

Previsioni meteo per domenica. Giornata con molte nubi al Nord, con piogge sparse su quasi tutte le regioni settentrionali a eccezione di Emilia Orientale e Romagna; nevicate sulle zone alpine al di sopra di 1000-1400 metri, anche intense sulle Alpi Occidentali. Oggi il pericolo valanghe sarà elevato su tutto l'arco alpino: qui i dettagli. Giornata tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con isolati piovaschi solo su Calabria e Messinese. Temperature massime in generale stazionarie o in leggero aumento, insolitamente miti al Centro-Sud, con valori anche al di sopra di 20 gradi nelle estreme regioni meridionali. Ventoso per venti di Scirocco, con mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per lunedì. Domani nuvole in tutta Italia. Piogge diffuse al Nord, Toscana e, in serata, anche su Umbria, Lazio e Sardegna; nevicate abbondanti sull'Arco Alpino al di sopra di 1000-1400 metri. Le piogge saranno localmente anche intense, specie in Liguria, Lombardia, Piemonte e Venezie. temperature minime quasi dappertutto in crescita; massime senza grandi variazioni.