Meteo Italia. Maltempo al Nord: piogge intense soprattutto al Nord-Ovest, neve abbondante sulle Alpi

Una perturbazione atlantica, la numero 5 di gennaio, si sta lentamente avvicinando all'Italia e domenica porterà piogge sparse su gran parte del Nord, con nuove nevicate sulle Alpi, anche piuttosto abbondanti sulle montagne di Piemonte e Valle d’Aosta; al Centro-Sud invece le temperature raggiungeranno valori quasi primaverili per effetto dei venti di scirocco. Lunedì la parte più attiva della perturbazione investirà il nostro Paese causando un ulteriore peggioramento del tempo al Nord e qualche pioggia sul medio versante tirrenico. Sono previste piogge anche di forte intensità al Nord e abbondanti nevicate sulle zone alpine.

Previsioni meteo per domenica. Cielo coperto al Nord. Piogge insistenti in Piemonte, più deboli e intermittenti su Liguria, Lombardia e Triveneto. Nevicate abbondanti oltre i 1.200 – 1.500 metri sulle Alpi occidentali, più sporadiche sul resto dell’arco alpino. Sulle restanti regioni italiane la nuvolosità sarà meno compatta, con locali schiarite e temperature massime in generale rialzo: valori particolarmente miti al Centro-Sud con punte localmente oltre i 20 gradi in Calabria e Sicilia. Ventoso per venti di scirocco con mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per lunedì. Ulteriore peggioramento al Nord con piogge e rovesci anche intensi in Piemonte e Liguria, piogge sparse nelle altre regioni, localmente forti in serata anche al Nord-Est. Nevicate su tutto l’arco alpino tra 1.200-1.500 metri: sono previsti notevoli accumuli sulle Alpi piemontesi e in Valle d’Aosta. Nuvolosità in aumento anche nel resto della Penisola e in Sardegna, con qualche poggia nel pomeriggio in Toscana, in serata anche su Umbria e Lazio. Clima molto mite al Centro-Sud per l’insistenza di forti venti di scirocco. Mari agitati, con rischio di mareggiate sulle coste esposte.