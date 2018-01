Meteo Italia. Lunedì forte maltempo al Nord con piogge e neve sulle Alpi

Il graduale avvicinamento dalla Spagna di un vortice di bassa pressione indirizzerà lunedì la parte più attiva di una perturbazione (la n. 5 di gennaio) verso l’Italia con effetti soprattutto al Nord dove piogge e nevicate in quota si intensificheranno a iniziare dal Nordovest. Fenomeni forti o abbondanti sono attesi principalmente tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Ponente. Accumuli di neve fresca prossimi al metro e mezzo sono attesi su Alpi piemontesi e valdostane. Al Centrosud il protagonista principale sarà ancora il forte Scirocco che, oltre a causare mari agitati e mareggiate, manterrà le temperature ben oltre le medie stagionali. Martedì, mentre al Nord assisteremo a una lenta attenuazione dei fenomeni, al Centro è atteso un peggioramento con precipitazioni anche a carattere di rovescio che poi mercoledì tenderanno a scivolare verso il Sud. Lo Scirocco che martedì soffierà ancora moderato al Sud e in Sicilia, entro mercoledì verrà sostituito da venti più freschi che ridimensioneranno il clima mite fuori stagione.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì: fino al pomeriggio cielo coperto al Nord con piogge intense e diffuse e neve abbondante oltre i 1400-1600 metri circa all’estremo Nordovest, piogge isolate sulle Venezie; nuvolosità più irregolare nel resto d’Italia. In serata e nella notte piogge in progressiva estensione e intensificazione nelle altre regioni settentrionali con neve anche abbondante sulle Alpi occidentali oltre i 1300-1500 metri e con fenomeni forti nella notte anche su alta Lombardia e Venezie. In serata non si esclude qualche locale piovasco anche nelle regioni centrali tirreniche e in Umbria. Temperature massime in ulteriore aumento con valori sensibilmente sopra la norma, in particolare al Centro-Sud, dove si potranno sfiorare i 20 gradi. Venti da moderati a forti di Scirocco, con raffiche fino a 60-70 km/h al Centro-Sud. Mari agitati, con rischio di mareggiate lungo le coste esposte a sudest. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA tra 75 e 80). Per la giornata di lunedì la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico localizzato su alcuni settori di Liguria, Piemonte e Veneto. In particolare, Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente; Piemonte: Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po; Veneto: Piave pedemontano.

Previsioni meteo per martedì. Martedì cielo da nuvoloso o coperto in quasi tutta Italia: farà eccezione la Sardegna, dove il tempo sarà abbastanza soleggiato. Al Nord precipitazioni in lenta attenuazione, più diffuse al mattino su settore ligure, Alpi, pianure adiacenti ed estremo Nord-Est. Limite della neve in montagna oltre i 1.000-1.300 metri, con nevicate al mattino ancora localmente intese a ridosso delle Alpi centro-occidentali. Il tempo tenderà a peggiorare al Centro, con le prime piogge al mattino su Umbria e nord del Lazio, in successiva estensione al resto della regione, alle Marche, in serata anche all’Abruzzo. Non si escludono rovesci e locali temporali. Nella notte queste precipitazioni raggiungeranno il Molise, la Campania, il nord della Puglia e l’ovest della Sicilia. Temperature massime in lieve diminuzione al Nord, su regioni centrali tirreniche e Sardegna. Ancora moderato Scirocco al Sud, in Sicilia e sul mare Adriatico.