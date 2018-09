Meteo Italia. Le temperature restano sopra le medie

La tendenza meteo dal 17 al 25 settembre

Dopo un temporaneo indebolimento dell’alta pressione tra giovedì 13 e venerdì 14 settembre che ha consentito il passaggio di una debole perturbazione, il sole e il caldo torneranno protagonisti sul nostro paese probabilmente per tutta la prossima settimana. Gran parte dell'Europa centro-meridionale sarà infatti interessata da un vasto campo di alta pressione di natura sub-tropicale che manterrà prevalenti condizioni di bel tempo. Al momento quindi nessuna traccia delle piogge autunnali quelle insistenti e diffuse portate dalle grandi perturbazioni atlantiche che tenderanno a muoversi soprattutto a latitudini settentrionali. Le giornate della prossima settimana saranno quindi calde e per lo più soleggiate, con soltanto locali e brevi episodi di instabilità più che altro nelle zone di montagna e aree limitrofe. Le temperature continueranno a mantenersi al di sopra delle medie stagionali, specie nelle ore pomeridiane quando faranno ancora registrare valori estivi in molti casi vicini ai 30 gradi. L’evoluzione successiva ha ovviamente un elevato grado di incertezza, tuttavia anche per l’ultima parte del mese le attuali proiezioni non mostrano grandi scossoni in senso autunnale.



Foto: iStock/Getty images