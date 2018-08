Meteo Italia. La tendenza per la seconda parte di agosto

La tendenza meteo dal 19 al 29 agosto

Dopo il passaggio perturbato intorno al Ferragosto e il conseguente ridimensionamento del caldo intenso, le temperature torneranno a risalire. Già dall’inizio del periodo in esame quindi saremo tornati a valori nella norma o solo leggermente sotto le medie al Sud e nelle Isole, in media o poco sopra al Centro e al Nord. Una situazione di caldo estivo questa che non dovrebbe registrare particolari stravolgimenti fino a fine mese, senza nuove impennate e nemmeno altri bruschi cali. Questa sorta di “stazionarietà” si tradurrà in uno scarto positivo più marcato delle temperature rispetto alla media al Nord verso la fine del mese, quando le temperature “normali”, ossia le medie climatiche, cominciano a scendere leggermente.

Dal punto di vista del tempo, il ripristino di condizioni anticicloniche determinerà tra il week-end e l’inizio della prossima settimana un periodo prevalentemente soleggiato, specie al Centro e, lontano dai monti, anche al Nord.

Il Sud vedrà ancora alcune infiltrazioni di aria instabile con la possibilità di qualche rovescio o temporale, principalmente nelle zone interne e nelle ore più calde del giorno. Sulle Alpi avremo locali episodi di instabilità pomeridiana, i classici temporali di calore.

Nella seconda parte della settimana, dopo giovedì o venerdì (23-24 del mese), la locale instabilità dovrebbe ridursi al Sud e accentuarsi di tanto in tanto al Nord. Infatti il margine settentrionale dell’alta pressione dovrebbe arretrare lasciando spazio sull’Europa centrale a un flusso occidentale in cui potranno muoversi alcuni ammassi nuvolosi. La coda di queste perturbazioni potrebbe quindi lambire le regioni settentrionali con alcuni effetti nelle Alpi e possibili sconfinamenti anche verso la pianura, un rischio questo che potrebbe essere più accentuato e frequente per le regioni di Nord-Est.



Foto iStock/Getty Images