Meteo Italia. La tendenza per la prima metà di ottobre

La tendenza meteo dal 4 al 14 ottobre

Nella seconda parte della prossima settimana l’Italia sarà probabilmente ancora alle prese con un vortice di bassa pressione in formazione durante i primi giorni della settimana. La notevole incertezza sul reale posizionamento di questo vortice non consente previsioni dettagliate. Tuttavia, le zone più esposte a condizioni di maltempo dovrebbero essere le regioni centro-meridionali, ma con tendenza a un coinvolgimento del Nord nel weekend. Le temperature, dopo il calo di inizio settimana, dovrebbero tornare a risalire rimanendo intorno ai valori medi stagionali. L’ulteriore amplificazione dell’incertezza previsionale riferita alla successiva settimana, non consente un’elaborazione minimamente attendibile di un eventuale possibile scenario la cui formulazione si rimanda necessariamente ai prossimi aggiornamenti.



IdA: < 60

