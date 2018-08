Meteo Italia. La tendenza per l'ultima parte di agosto

La tendenza meteo dal 21 al 31 agosto

Fino a metà settimana al Sud, nelle Isole maggiori e, marginalmente anche al Centro, potrebbero insistere condizioni di instabilità atmosferica, favorevoli allo sviluppo di rovesci e locali temporali, nolo solo nelle zone interne e montuose ma, occasionalmente anche in prossimità dei litorali. Al Nord, invece, l’eventuale attività temporalesca pomeridiana si limiterà alle zone montuose. A partire dal 25 agosto circa, invece, è attesa un’inversione delle parti: mentre nelle regioni meridionali si dovrebbe andare incontro ad una maggiore stabilità atmosferica, al Centro-nord la tendenza attuale per i giorni tra il 25 e il 28 agosto vede un progressivo peggioramento del tempo, causato dal passaggio di una perturbazione atlantica, con piogge e temporali a partire dalle regioni settentrionali. Potrebbe poi seguire un miglioramento sul finire del mese, ma in un contesto di grande variabilità. Dal punto di vista termico, il clima estivo proseguirà probabilmente sino a fine agosto, con valori inizialmente oltre la norma di 2-3 gradi al Nord, poco al di sotto al Sud. Dall’ultimo weekend del mese valori ovunque prossimi alla media stagionale.



IdA: < 60

Foto iStock/Getty Images