Meteo Italia. La tendenza per l'inizio dell'Autunno

La tendenza meteo dal 22 al 30 settembre

Come sarà il tempo nelle prossime settimane? I meteorologi Simone Abelli e Giovanni Dipierro ci spiegano cosa si prospetta, secondo l'attuale tendenza meteo, per l'inizio dell'autunno astronomico e fino alla fine del mese di settembre.



La lunga fase di caldo anomalo mostrerà i primi segni di indebolimento proprio in coincidenza con l'inizio dell'autunno astronomico - il giorno dell'equinozio è domenica 23 settembre - quando il Nord-Est, lambito da una perturbazione atlantica, registrerà un primo calo delle temperature.

La tendenza meteo per le settimane seguenti mostra ampi margini di incertezza, ma nel corso della prossima settimana si profila l'irruzione di una massa d'aria fresca di origine nord-atlantica che, passando dai Balcani, raggiungerà l'Italia mettendo fine al caldo estivo di questo periodo.

Il calo termico potrebbe essere molto sensibile, specie al Nord-Est e sul versante adriatico della Penisola: probabilmente le temperature diminuiranno anche di 10 gradi rispetto ai valori che registriamo in questo periodo, toccando livelli al di sotto della media. Se questa evoluzione verrà confermata, nel corso dell'ultima settimana di settembre potremo aspettarci condizioni di tempo instabile e a tratti perturbato, con il probabile ritorno della neve sulle vette più alte del nostro Paese.



Foto: iStock/Getty images