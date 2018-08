Meteo Italia. La tendenza meteo per fine agosto e inizio settembre

La tendenza meteo dal 27 agosto al 5 settembre

L’intensa perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico nel fine settimana sarà accompagnata da aria decisamente più fresca e in un paio di giorni ridimensionerà verso il basso le temperature ponendo fine al caldo intenso e afoso che in questi giorni interessa gran parte del Centronord. All’inizio della prossima settimana vivremo una breve fase in cui le temperature potranno essere anche sotto le medie stagionali. Sarà una situazione comunque del tutto temporanea; infatti la tendenza successiva sarà per una nuova graduale e contenuta risalita che riporterà le temperature intorno alla norma, in linea o leggermente sotto le medie al Sud, anche leggermente sopra la norma altrove ma senza rischio di caldo intenso. Il passaggio perturbato che domenica dovrebbe portare una fase di maltempo sul settore tirrenico e soprattutto al Nordest e sull’alto Adriatico (schiarite già ampie invece al Nordovest), il tutto accompagnato anche da molto vento, lunedì tenderà già a scivolare verso i Balcani con gli ultimi strascichi in mattinata sulle regioni del medio e basso Adriatico. Nei giorni successivi e per l’intero periodo in esame dovrebbe poi instaurarsi un flusso di correnti nord-occidentali poco ondulate e piuttosto asciutte. Vi sarebbero quindi le premesse per un periodo di scarse precipitazioni e con anche pochi episodi di instabilità pomeridiana. Questi ultimi sembrano divenire un po’ probabili nei primi giorni di settembre sui rilievi del Nord.



IdA: < 60

