Meteo Italia. La tendenza fino al 20 settembre

La tendenza meteo dal 9 al 19 settembre

Settembre è iniziato sotto il segno dell'instabilità. Come sarà il tempo nei giorni successivi? Il meteorologo Flavio Galbiati ci mostra cosa si prospetta secondo l'attuale tendenza meteo.



Il fine settimana dell' 8 e 9 settembre trascorrerà con tempo in prevalenza stabile, con il rischio di qualche locale rovescio solo su Alpi, Appennini e alto versante adriatico. Le temperature si manterranno su valori tipici da fine estate, con l’eccezione delle isole maggiori, dove farà più caldo. Anche l’inizio della settimana non dovrebbe riservare sorprese; lunedì 10 l’instabilità pomeridiana sarà limitata all’Appennino centro-meridionale, mentre martedì 11 la probabilità di precipitazioni sarà bassa ovunque. Da mercoledì 12 invece le attuali proiezioni indicano la possibilità della formazione di un vortice di bassa pressione colmo di aria fresca (goccia fredda) tra l’Italia centro-meridionale e i Balcani. In questo caso nei giorni di mercoledì e giovedì l’instabilità e i temporali tornerebbero ad essere protagonisti, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, con fenomeni anche di forte intensità. Successivamente, tra venerdì 14 e sabato 15 l’instabilità tenderà ad attenuarsi, interessando più che altro i rilievi della Penisola. Va però aggiunto che la proiezione descritta è caratterizzata da una scarsa affidabilità a causa della difficoltà nel prevedere con tanto anticipo l’esatta posizione che potrà assumere il vortice depressionario, una struttura di dimensioni limitate e dall’evoluzione molto incerta. Dopo questa breve fase instabile comunque l’alta pressione dovrebbe garantire un breve periodo più stabile e con clima mite.



IdA: < 60

Foto: iStock/Getty images