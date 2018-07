Meteo Italia. La settimana si apre con sole e caldo nella norma

Nei prossimi giorni le condizioni meteo saranno tipicamente estive in tutta l’Italia, anche se non mancherà qualche episodio temporalesco, in particolare al Nord tra la fine di martedì e la giornata di giovedì per la coda di una perturbazione atlantica, la numero 2 di luglio, associata a un centro di bassa pressione in arrivo sull’Europa centrale. Le temperature inizialmente si assesteranno su valori vicini alla norma stagionale un po’ in tutto il Paese e poi, tra venerdì e sabato, farà nuovamente più caldo a causa della temporanea espansione dell’Anticiclone africano verso le regioni centro-meridionali.

Previsioni meteo per lunedì. In tutta Italia il tempo sarà generalmente soleggiato. Localmente la nuvolosità potrà presentarsi più densa, specie attorno ai rilievi.

Nel pomeriggio il rischio di brevi rovesci o temporali sarà possibile sui monti della Calabria, sull’Appennino abruzzese e ligure, e a ridosso delle Alpi occidentali piemontesi e delle Prealpi lombardo-venete, con la possibilità verso sera di sconfinamenti verso le pianure adiacenti. Le temperature non subiranno variazioni importanti e saranno ovunque prossime alla norma, quindi con un caldo tipico per l’inizio di luglio. Venti moderati da nord-ovest sul mare di Sardegna, in Puglia, sul medio e basso Adriatico, sulla parte orientale del mare Ionio.



Foto: iStock/Getty Images



Previsioni meteo per martedì. Al Centro-Sud cielo in prevalenza sereno, con qualche annuvolamento in più nel pomeriggio a ridosso dei monti e occasionali rovesci sui rilievi di Abruzzo, Calabria e Isole.

Al Nord maggiore presenza di nuvole, anche se alternate al sole, fin dal mattino. Nel pomeriggio primi rovesci o temporali isolati lungo le Alpi, in particolare su quelle centro-orientali. A fine giornata, soprattutto nella notte, fase instabile anche sulle pianure di Piemonte, Lombardia, e nell’interno delle Venezie. Qualche rovescio potrebbe spingersi fino alla Liguria centrale.

Temperature stazionarie o in lieve rialzo, si attenua il Maestrale con ultimi locali rinforzi solo su basso Adriatico, Salento, mare e canale di Sardegna.