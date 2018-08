Meteo Italia. La perturbazione abbandonerà l'Italia

La perturbazione numero 3 del mese abbandonerà la Penisola, portando però gli ultimi acquazzoni residui sulle regioni meridionali, dove la giornata sarà anche ventosa e caratterizzata da un generale calo delle temperature. Al Centro e al Nord invece tornerà a splendere il sole, ma con temperature nel complesso al di sotto delle medie stagionali. Poi martedì e mercoledì l’avanzata dell’alta pressione garantirà in tutta Italia il ritorno di un tempo tipicamente estivo: tornerà ovunque il sole, vento e moto ondoso si attenueranno e le temperature, in crescita, si avvicineranno ai valori normali per il periodo, regalandoci così un po’ di caldo non intenso. , portando però gli ultimi acquazzoni residui sulle regioni meridionali, dove la giornata sarà anche ventosa e caratterizzata da. Al Centro e al Nord invece tornerà a splendere il sole, ma con temperature nel complesso al di sotto delle medie stagionali. Poi martedì e mercoledìgarantirà in tutta Italia il ritorno di un tempo tipicamente estivo: tornerà ovunque il sole, vento e moto ondoso si attenueranno e le temperature, in crescita, si avvicineranno ai valori normali per il periodo, regalandoci così un po’ di caldo non intenso.

Previsioni meteo per oggi. Giornata piena di sole al Nord, regioni centrali tirreniche, Marche e Sardegna. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi nel resto del Paese, con qualche scroscio di pioggia residuo su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica; solo nelle prime ore del giorno saranno possibili isolati acquazzoni anche sul Molise. Temperature minime quasi dappertutto in diminuzione; massime in calo al Sud e sulla Sicilia, in rialzo al Nord e comunque valori praticamente ovunque al di sotto dei 30 gradi. Venti moderati settentrionali al Centrosud, con mari ancora mossi o molto mossi. Eventuali allerte della Protezione Civile qui.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per martedì. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia, con qualche nuvola innocua in più solo su Calabria e Sicilia. Temperature ovunque in rialzo: massime per lo più comprese tra 27 e 31 gradi, vicine ai valori medi stagionali. Venti di Tramontana al Sud, moderati sullo Ionio.