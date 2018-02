Meteo Italia. L'inverno non molla la presa: febbraio continuerà ad essere freddo e piovoso

Tendenza meteo tra il 12 e il 22 febbraio

Il mese di febbraio sembra dover proseguire, anche nella seconda decade, sulla falsariga di quanto avvenuto in questo inizio mese. La circolazione predominante sarà caratterizzata da un flusso nord atlantico ondulato che indirizzerà verso l’Italia perturbazioni associate a incursioni di aria fredda.

Il contesto sarà quindi quello di una variabilità tra fasi anche piovose e fasi di tregua e di temperature anche sotto le medie stagionali, specie nei primi giorni fino a metà mese. Questa iniziale anomalia termica dovrebbe essere più pronunciata nelle regioni settentrionali, più vicine alle masse d’aria fredde che comunque scorreranno oltralpe con il loro nucleo più gelido. Esatta tempistica e reali effetti dei passaggi perturbati sono ancora assolutamente incerti fin dai primi giorni del periodo in esame.

In ogni caso la prossima settimana dovrebbe esordire con il graduale avvicinamento da ovest di una saccatura di bassa pressione con possibilità di precipitazioni irregolari tra lunedì e mercoledì dapprima sul settore ligure, del medio Tirreno e nelle regioni di Nord-Est (qui con neve anche a quote basse) e successivamente anche nel resto del Centro-Sud.



