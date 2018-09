Meteo Italia. L'estate settembrina cederà il passo all'autunno

La tendenza meteo dal 26 settembre al 3 ottobre

Gli ultimi giorni del mese di settembre saranno probabilmente caratterizzati da un clima abbastanza fresco e da temperature che potranno scendere, in particolare sul lato orientale e nel Sud del nostro Paese, temporaneamente anche al di sotto delle medie del periodo.

La massa d’aria relativamente fredda in arrivo da nord-est contribuirà all’approfondimento di una circolazione ciclonica in formazione tra le regioni meridionali ed il mare Ionio, che dovrebbe favorire precipitazioni soprattutto al Sud, sulle isole e sulle regioni centrali adriatiche, mentre al Nord il tempo resterà asciutto.



L’evoluzione successiva, relativa ai primi giorni di ottobre, presenta ovviamente uno scenario più incerto, anche se un punto fermo sembra essere rappresentato dalla persistenza di un anticiclone sull’Oceano Atlantico centrale e sulla vicina Europa, capace di bloccare il movimento delle perturbazioni atlantiche da ovest verso il Mediterraneo. Questo tipo di assetto barico tuttavia non esclude la possibilità che si sviluppino aree depressionarie sull’area mediterranea, in grado eventualmente di portare un po’ di pioggia anche sull’Italia settentrionale.



