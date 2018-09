Meteo Italia. L'estate non molla la presa

Dopo il passaggio della prima perturbazione di settembre, questo weekend osserveremo un graduale miglioramento del tempo e, soprattutto da domenica, un'intensificazione del caldo che tornerà a livelli tipici dell'estate, con temperature sensibilmente oltre la media.

Il responsabile di questo ritorno del clima estivo sarà l'Anticiclone Nord-Africano che tornerà a estendersi sul Mediterrano e probabilmente insisterà sull'Italia per tutta la prossima settimana.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto: iStock/Getty Images



Lunedì sull’insieme del Paese tempo in prevalenza stabile e abbastanza soleggiato, al Centro-Sud e nelle Isole a tratti cielo parzialmente nuvoloso a causa del passaggio di banchi nuvolosi alla media e alta quota. La nuvolosità potrà risultare localmente più densa sulla Sardegna, dove non si esclude qualche goccia di pioggia, più probabile al mattino. Temperature in lieve e generale aumento, generalmente comprese tra 27 e 31 gradi, con punte localmente anche superiori al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Venti localmente moderati da Nord in Puglia e sul Mar Ionio, da est sul Mare e Canale di Sardegna.



Per la prossima settimana la tendenza meteo conferma l'insistenza di un clima decisamente estivo, a causa del rinforzo di una vasta area di alta pressione di matrice africana nel cuore del Mar Mediterraneo. Quindi sole e caldo anomalo ci accompagneranno ancora per diversi giorni con temperature che, a metà settimana, potranno risultare superiori alla media di inizio settembre anche di oltre 5-6 gradi.

Tra martedì e mercoledì la colonnina di mercurio sembra destinata a salire fino a raggiungere i 33 gradi in numerose città italiane come Brescia, Bolzano, Perugia, Roma e Taranto. Possibili picchi anche superiori in Sardegna: il termometro potrà segnare fino a 34 gradi ad Alghero, Olbia e Sassari.