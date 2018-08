Meteo Italia. L'estate non è finita: settimana prossima torna l'alta pressione

L’intensa perturbazione n. 3 di agosto nelle prossime ore raggiungerà il Centro e il settore del basso Tirreno mentre al Nord è in atto un rapido miglioramento. Le previsioni per oggi e domani.

Martedì sarà un giornata soleggiata da nord a sud con pochi locali annuvolamenti su Puglia meridionale, Calabria e nord della Sicilia. Venti in attenuazione, ancora fino a moderati settentrionali solo su medio e basso Adriatico, Puglia e alto Ionio. Temperature già in rialzo con valori che ritornano nella norma. Si conferma quindi nei prossimi giorni il ritorno di un caldo tipico di fine estate con punte intorno ai 30 gradi. Mercoledì non è atteso nessun cambiamento di rilievo con al massimo qualche isolato rovescio sulle Alpi occidentali mentre giovedì la coda di una perturbazione lambirà il Nord con qualche fenomeno limitato al settore alpino e alla Liguria.