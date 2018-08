Meteo Italia. L'estate non è finita: settimana prossima torna il caldo

L'estate non è finita. Dopo la generale rinfrescata del weekend che segue il passaggio della terza perturbazione di agosto, la situazione migliorerà velocemente: da martedì della prossima settimana il sole tornerà su gran parte del Paese con temperature che subiranno un nuovo deciso aumento. Verso la metà della prossima settimana il termometro tornerà a segnare valori anche oltre i 30 gradi in molte zone.

Le previsioni meteo del weekend.

Lunedì sarà una giornata ben soleggiata al Nord, su regioni centrali tirreniche, Marche e Sardegna. Nel resto del Paese nuvolosità irregolare con locali e residue precipitazioni su Puglia, Basilicata, Calabria, nord-est della Sicilia e, al mattino, anche in Molise. Anche in queste zone è atteso un miglioramento soprattutto a fine giornata. Temperature minime in calo in tutto il Paese, massimo in calo al Sud e sulla Sicilia, in rialzo al Nord. Valori ovunque al di sotto dei 30 gradi. Venti moderati settentrionali al Centro-Sud, con mari ancora mossi o molto mossi.



Tra martedì e giovedì si conferma il ritorno del caldo con temperature in sensibile rialzo ovunque e valori che potranno anche di poco superare la soglia dei 30 gradi. Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.