Meteo Italia. L'area instabile si trasferisce al Nordest. Previsti fenomeni localmente intensi

Nordest e non si può escludere il rischio di fenomeni intensi. Nel fine settimana invece l'alta pressione tornerà a occupare tutta la Penisola, garantendo prevalenza di tempo soleggiato, con pochi temporali in prevalenza sulle zone montuose, mentre il caldo si farà sentire soprattutto al Centrosud. Per l'inizio della settimana poi si profila l'arrivo di una seconda perturbazione, che stando alle attuali proiezioni riuscirà ad avere effetti non solo al Nord ma in parte anche sul resto della penisola a metà settimana. Ne seguirà un'attenuazione del caldo intenso in tutta l'Italia. Caldo e afa in attenuazione al Nord per il passaggio della coda di una perturbazione atlantica, la prima del mese di agosto: le temperature quindi nelle regioni settentrionali si porteranno entro valori normali del periodo, mentre al Centro-Sud si registreranno ancora picchi di 35°C. Questa stessa perturbazione porterà sulle regioni settentrionali anche un po' di temporali, specie al

Previsioni meteo per venerdì. Giornata inizialmente nuvolosa al Nordest, Levante ligure e Toscana con isolati acquazzoni in Alto Adige e sull’Appennino ligure; prevalenza di tempo soleggiato nel resto del Paese. Nel pomeriggio possibile sviluppo di temporali sulle Alpi centro-orientali e isolatamente anche in pianura tra Lombardia, Venezie ed Emilia. I fenomeni potranno essere localmente intensi. Qualche isolato rovescio sarà possibile anche lungo l’Appennino. Sul resto dell’Italia il tempo resterà in prevalenza soleggiato.In serata insisterà ancora qualche isolato temporale tra Lombardia e Nordest. Temperature massime in lieve calo al Nord e sull’alta Toscana, caldo ancora a tratti intenso sul resto del Paese con picchi massimi intorno ai 35°C. Venti in rinforzo su Mar Ligure e Sardegna.



La Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione di moderata criticità per rischio temporali in:

Lombardia: Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo idraulico di Milano : Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo idraulico di Milano

Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico in:

Lombardia: Nodo idraulico di Milano : Nodo idraulico di Milano

Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in:

Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali, Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Bacini emiliani orientali, : Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali, Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Bacini emiliani orientali,

Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura emiliana centrale

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e

del Lemene, Bacino di Levante / Carso

Lombardia: Valcamonica, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi orientali, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina : Valcamonica, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi orientali, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento : Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento,

Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico in:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro : Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine : Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine

Veneto: Alto Piave : Alto Piave

Previsioni meteo per sabato. Al mattino prevalenza di tempo soleggiato, con un po’ di nuvolosità sparsa al Nordest, bassa Pianura Padana, Liguria e Calabria tirrenica. Nel pomeriggio possibile sviluppo di isolati temporali su Alpi orientali, Friuli e lungo l’Appennino centro-meridionale. Tra sera e notte sarà ancora possibile qualche isolato rovescio tra Veneto, Lombardia e Piemonte orientale. Temperature massime in lieve aumento al Nord e sulle regioni centrali tirreniche; valori in gran parte sopra la media. Venti di Maestrale in leggero rinforzo al Centrosud.