Meteo Italia. Intenso maltempo e rinfrescata in arrivo nel weekend: fino a 10 gradi in meno

L'ultimo fine settimana del mese di agosto, un weekend di rientro dalle vacanze per molti italiani, sarà caratterizzato dall'arrivo di una intensa perturbazione. Già da venerdì i primi effetti del suo arrivo sulle regioni settentrionali poi, nel corso del weekend, il maltempo potrebbe essere a tratti anche intenso con temporali anche forti specie al Nord. La perturbazione, seguita da aria più fresca, smorzerà il gran caldo che insiste specie sulle regioni centro-settentrionali facendo scendere le temperature, rispetto a quelle attuali, anche di 10 gradi.



Le previsioni fino a giovedì.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli confermano l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica negli ultimi giorni della settimana. Le prime ad essere colpite saranno le regioni settentrionali: il passaggio di questa perturbazione potrà dare origine a forte maltempo soprattutto sulla Lombardia e sulle regioni del Nord-Est. Domenica il tempo migliorerà al Nord-Ovest mentre la perturbazione inizierà a spostarsi verso il Centro-Sud.



Nel corso del weekend, l’aria più fresca che segue il passaggio della perturbazione determinerà un brusco calo delle temperature, sensibile su tutta la Penisola.

Ad esempio tra mercoledì 22 e sabato 25 agosto, in molte città, rispetto ad oggi si perderanno indicativamente anche 8-10 gradi al Nord e qualcosina in più al Nord-Est: a Milano, ad esempio, dai 33 gradi di mercoledì si passerà a 26 gradi; a Bologna, dai 34 gradi si scenderà a 28 gradi; a Venezia dai 32 gradi si scenderà a 24; a Firenze dai 35 gradi si scenderà a 31 gradi sabato e ai 27 gradi domenica; a Trieste dai 33 gradi si scenderà ai 20 gradi di domenica, con un calo quindi di 13 gradi in pochi giorni.