Meteo Italia. Intensa perturbazione sull'Italia: temporali violenti e generale rinfrescata

L’intensa perturbazione n.3 di agosto nelle prossime ore porterà numerosi temporali al Nord: la parte più attiva di questo fronte freddo investirà le regioni settentrionali in serata e nella notte con fenomeni anche di forte intensità, e quindi con il rischio di grandinate e nubifragi. Al Centro-Sud invece la situazione subirà pochi cambiamenti, e protagonista sarà ancora l’instabilità pomeridiana, con la formazione di temporali nelle ore centrali del giorno soprattutto sulle zone interne. Per la giornata di sabato 25 agosto la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo arancione su settori di Calabria, Lombardia, Veneto e Friuli.



Nella giornata di domenica la perturbazione raggiungerà il Centro-Sud, dando luogo a maltempo soprattutto nelle regioni centrali e, nella prima parte della giornata ancora al Nord-Est. A inizio settimana poi la perturbazione abbandonerà velocemente l’Italia con gli ultimi strascichi all’estremo Sud. L’aria molto più fresca che segue questa perturbazione si riverserà su tutto il nostro Paese tra domenica e lunedì attraverso una notevole intensificazione dei venti da nord, favorendo così una temporanea attenuazione del caldo di questi giorni. Il calo più sensibile è atteso al Nord-Est dove, rispetto a qualche giorno fa, si potranno perdere fino a 10-15 gradi.

La tendenza per la prossima settimana vede il ritorno di tempo stabile ma anche del caldo: a metà settimana, infatti, le temperature si riporteranno nuovamente attorno o poco sopra i 30 gradi

Previsioni meteo per sabato. Su Sardegna, sud ed est della Sicilia giornata con tempo in prevalenza soleggiato. Nel resto del Paese nuvolosità variabile, con schiarite solo temporanee, più ampie al mattino sulle regioni centrali e all’estremo Nord-Ovest. In mattinata piogge, rovesci e locali temporali su Liguria e Lombardia centro-orientali, regioni di Nord-Est e all’estremo Sud, in particolare su Puglia meridionale e Calabria. Nel pomeriggio a rischio di temporali soprattutto Liguria, Emilia Romagna, nord della Toscana, dell’Umbria e delle Marche; locali rovesci o isolati temporali nelle zone interne del Sud e della Sicilia settentrionale.

Nel resto del Nord il tempo resta instabile: dalla sera sviluppo di rovesci e temporali su quasi tutte le regioni settentrionali, con fenomeni anche violenti, associati a grandine e forti raffiche di vento, in particolare tra Piemonte orientale, Liguria, Lombardia e regioni di Nord-Est. Nella notte tendenza a miglioramento nelle regioni di Nord-Ovest.

Temperature massime in diminuzione al Nord, dove il calo sarà più sensibile dalla successiva notte. Venti: moderati nord-occidentali su mari di ponente e isole maggiori, in ulteriore rinforzo a fine giornata.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per domenica. La perturbazione porterà ancora maltempo al mattino nelle regioni di Nord-Est con piogge, rovesci e temporali mentre, nelle Alpi più orientali, la quota neve si abbasserà poco sotto i 2000 metri. Nel frattempo i temporali raggiungeranno la Toscana, nord del Lazio, Umbria e Marche. Nel pomeriggio tendenza a un graduale miglioramento al Nord-Est, mentre piogge e temporali si localizzeranno soprattutto tra Romagna, Umbria, Marche e Abruzzo e Molise; rovesci a carattere più isolato saranno possibili anche su Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Puglia centrale. In serata i temporali insisteranno ancora soprattutto tra Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Al Nord-Ovest e in Sardegna passaggio a tempo soleggiato; in serata rasserena anche nelle regioni centrali tirreniche.



Temperature in ulteriore calo al Nord e, soprattutto, sulle regioni centrali dove si perderanno fino a 5-6 gradi. Al Nord-Est, dove il calo sarà più sensibile, non si dovrebbe andare oltre i 22-23 gradi. Giornata molto ventosa su tutti i mari e al Centro-Sud per venti in prevalenza settentrionali: raffiche di Bora sull’alto Adriatico, Tramontana in Liguria e Maestrale in Sardegna anche fino a 60-70 km/h. Mari tutti mossi o molto mossi.