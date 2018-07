Meteo Italia. Intensa ondata di caldo al Centro-Nord: temperature elevate, afa e notti tropicali

L’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano sta occupando l’Italia portando sul nostro Paese tanto sole e temperature decisamente elevate. Lo scarto delle temperature rispetto alla norma sarà maggiore nelle regioni del Centro-Nord, mentre al Sud e in Sicilia il caldo sarà temperato da deboli venti settentrionali. Sole e caldo intenso ci accompagneranno anche nei prossimi giorni, con l’alta pressione che insisterà sulla nostra Penisola senza mostrare apprezzabili segni di cedimento. Le temperature più alte, prossime a 36-38 gradi, verranno probabilmente raggiunte sulla bassa Valpadana, nella valle dell’Adige, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna.

Altrove il caldo risulterà meno intenso, in particolare al Sud e in Sicilia dove, a partire da venerdì, aumenterà tra l’altro il rischio di temporali. In generale le temperature al Sud risulteranno, infatti, vicine ai valori normali del periodo. Gli ultimi aggiornamenti indicano una prosecuzione dell’ondata di calore probabilmente fino ai primi giorni della prossima settimana, e una graduale e lenta attenuazione a partire dall’8-9 di agosto.

Foto ANSA



Previsioni meteo per martedì. Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia, con appena qualche nuvola innocua in più sul basso versante tirrenico. Nel pomeriggio nuvolosità in moderato aumento sui rilievi della Penisola, con la possibilità di isolati rovesci o temporali su Alpi Occidentali e Appennino Calabro-Lucano. Per il resto tempo soleggiato e molto caldo, particolarmente al Centro-Nord e sulla Sardegna dove si raggiungeranno diffusamente i 35-36 gradi. Al Sud clima meno rovente grazie ad una leggera ventilazione nord-occidentale. Mari in prevalenza calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per mercoledì. In tutto il Paese tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Tra pomeriggio e sera aumenterà il rischio di locali temporali di calore nel settore alpino e sull'Appennino tosco-emiliano, con la possibilità di locali sconfinamenti verso le vicine pianure del Piemonte, la valle dell’Adige e le Prealpi venete. Sempre nel pomeriggio sporadici brevi acquazzoni intorno alla Sila.

Temperature: in lieve aumento le minime al Nord, massime senza grandi variazioni con punte di 36-37 gradi al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Venti in prevalenza deboli. Mari calmi o poco mossi.