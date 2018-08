Meteo Italia. Instabilità in aumento al Centro-Nord tra la fine di agosto e il primo weekend di settembre

L'ultima settimana di agosto potrebbe concludersi con il ritorno dei temporali. Gli ultimi aggiornamenti confermano il peggioramento atteso tra venerdì 31 agosto e il primo weekend di settembre. Le prime avvisaglie già mercoledì e giovedì sulle Alpi, poi da venerdì il tempo si farà più variabile e a tratti instabile anche al Nord e al Centro.



Le previsioni fino a mercoledì.

Giovedì la coda di una perturbazione, in transito sull’Europa centrale, sfiorerà le regioni settentrionali. In giornata saranno possibili alcuni rovesci o temporali su settore alpino centro-orientale, possibilità di deboli piogge sull’Appennino toscano. Nella notte tra giovedì e venerdì possibili temporali sulle pianure del Nord-Ovest. Sono queste le prime avvisaglie di una fase di tempo più instabile attesa per la fine della settimana soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.