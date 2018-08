Meteo Italia. Instabilità in aumento a partire da giovedì

L’alta pressione protesa dal Nord Africa al Mediterraneo centrale favorirà ancora per mercoledì tempo stabile e temperature in ulteriore lieve crescita verso valori vicini o anche leggermente al di sopra della norma. Il clima sarà quindi caldo ma senza particolari eccessi.

Nella seconda parte della settimana, però, si profila un nuovo peggioramento del tempo. Una prima debole perturbazione (la numero 4 di agosto) che nella giornata di mercoledì si limiterà a sfiorare le Alpi occidentali, giovedì porterà un po’ di instabilità sul settore alpino centro-orientale e, a fine giornata, anche sulle pianure del Nord-Ovest. Venerdì un sistema nuvoloso più organizzato (la perturbazione numero 5) affonderà in modo più deciso verso l’Italia condizionandone il tempo anche nel fine settimana con la formazione di un vortice di bassa pressione in lento spostamento verso sud. Ne deriverà una fase più instabile, dapprima al Nord e successivamente anche sulle regioni centrali con coinvolgimento, da domenica, anche del Sud.



Previsioni meteo per mercoledì. Tempo nel complesso soleggiato e caldo. Qualche residuo e locale annuvolamento sarà ancora possibile in Calabria e Sicilia, e al Centro-Nord e in Sardegna transiteranno a tratti modeste velature. Nel corso della giornata nubi in aumento sull’arco alpino, con qualche rovescio isolato tra pomeriggio e sera nel settore piemontese e in Valle d’Aosta. Temperature in ulteriore aumento, con clima caldo tipico di fine estate. Le punte più elevate, anche fino ai 33-34 gradi, sono attese in Toscana. Si attenua ulteriormente la ventilazione settentrionale al Centro-Sud, con mari in prevalenza calmi o poco mossi.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per giovedì. Nuvolosità irregolare nelle Alpi, nel settore ligure e all'estremo Nord-Est: specie nel pomeriggio aumenterà il rischio di locali rovesci o temporali su Trentino Alto Adige, nord del Veneto e Friuli, occasionalmente anche attorno all'Appennino settentrionale e meridionale. Al mattino possibilità di qualche breve rovescio o temporale anche nel levante ligure. Tra sera e notte possibili locali temporali sulle pianure del Nord-Ovest.

Altrove il tempo sarà ancora, nel complesso, abbastanza soleggiato e caldo. Temperature massime in leggero calo nelle Alpi e tra Liguria e alta Toscana, in ulteriore lieve aumento lungo l’Adriatico, fino a 32-33 gradi al Centro-Sud e in Sardegna. Venti in prevalenza deboli. Mari calmi o poco mossi.