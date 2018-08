Meteo Italia. Instabilità in attenuazione nella prossima settimana, poi deciso calo delle temperature

L’anticiclone delle Azzorre continua estendersi a gran parte dell’Europa centro-meridionale, specie tra la penisola iberica e la fascia centrale del continente fino al Mar Nero. Sul Mediterraneo centrale, invece, la sua azione è decisamente indebolita dalla presenza di un vortice in quota centrato in prossimità della Sardegna e responsabile dell’attività temporalesca che interessa le nostre regioni centro meridionali.



Durante la prossima settimana la situazione però andrà migliorando sulle regioni centrali e in Sardegna grazie all'attenuazione dell'instabilità, mentre, all'estremo Sud e in Sicilia saranno ancora possibili temporali.



Sulle regioni del Centro-Nord il caldo aumenterà, specie ad inizio settimana, con punte di 33-34 gradi. Verso il prossimo fine settimana, invece, sembra sempre più probabile una decisa attenuazione del caldo, a partire dal Nord, per l'arrivo di una perturbazione dal Nord Europa.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto iStock/Getty Images



Nella parte centrale della prossima settimana l’instabilità tenderà ad concentrarsi soprattutto all’estremo Sud e sulla Sicilia, mentre al Centro-Nord e Sardegna gli episodi saranno più scarsi e limitati alle zone montuose. Dal punto di vista termico, il clima resterà estivo, particolarmente caldo al Centro-Nord dove, nella prima parte della prossima settimana, è atteso un ulteriore lieve aumento delle temperature, con temperature anche di 3-4 gradi oltre la media stagionale e picchi fino a 33-34 gradi.



Secondo gli ultimi aggiornamenti però, il caldo subirà probabilmente una decisa attenuazione durante il prossimo fine settimana, attorno a sabato 25 agosto, a partire dalle regioni del Nord, grazie a una perturbazione in arrivo da Nord Europa. Per maggiori dettagli su questa tendenza, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.