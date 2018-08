Meteo Italia. Instabilità in attenuazione al Sud, si accentua al Nord

Continueremo a fare i conti con il caldo e l’afa che, specialmente al Centro-Sud, insisteranno per tutta la settimana con una persistenza del disagio anche durante le ore notturne.

A differenza degli ultimi giorni, alcuni temporali tenderanno a formarsi soprattutto sulle regioni settentrionali e saranno accompagnati anche da una leggera flessione delle temperature. Al Sud e sulle Isole, invece, nella seconda parte della settimana il tempo diverrà più stabile.

Foto iStock/Getty images



Previsioni meteo per lunedì. Un’altra giornata di sole e di caldo in gran parte dell’Italia. Nel corso della giornata, tuttavia, si potranno osservare dei rovesci o dei temporali isolati in particolare su basso Lazio, zone interne della Campania e della Sardegna, ovest della Sicilia.

Al Nord temporali sparsi lungo Alpi e Prealpi, sull’Appennino ligure ed emiliano, localmente anche sulle pianure del Nord-Ovest. Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest, senza grandi variazioni altrove con picchi fino a 34-37 gradi. Venti deboli a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.



Per la giornata di lunedì 6 agosto la Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla di ordinaria criticità per il rischio di temporali sulla Lombardia (Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina) e sulla Sicilia (Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia). Ordinaria criticità per rischio idrogeologico sull'Abruzzo (Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro) e sul Veneto (Alto Piave).

L'ordinaria criticità (allerta gialla) per rischio idrogeologico nella zona Vene-A è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Previsioni meteo per martedì. Prevarrà ancora il sole e farà molto caldo in gran parte del Paese. Qualche temporale isolato, specie nelle ore pomeridiane, su Sardegna, Umbria, zone interne di Lazio e Toscana, Alpi. Fra il tardo pomeriggio e la serata saranno possibili temporali anche in pianura su Piemonte e ovest Lombardia. Caldo afoso, ma con temperature in lieve calo al Nord.