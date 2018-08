Meteo Italia. Inizio settimana più fresco e ultime piogge al Sud

La perturbazione numero 3 del mese abbandonerà la Penisola, portando però gli ultimi acquazzoni residui sulle regioni meridionali, dove la giornata sarà anche ventosa e caratterizzata da un generale calo delle temperature. Al Centro e al Nord invece tornerà a splendere il sole, ma con temperature nel complesso al di sotto delle medie stagionali. Poi martedì e mercoledì l’avanzata dell’alta pressione garantirà in tutta Italia il ritorno di un tempo tipicamente estivo: tornerà ovunque il sole, vento e moto ondoso si attenueranno e le temperature, in crescita, si avvicineranno ai valori normali per il periodo, regalandoci così un po’ di caldo non intenso. , portando però gli ultimi acquazzoni residui sulle regioni meridionali, dove la giornata sarà anche ventosa e caratterizzata da. Al Centro e al Nord invece tornerà a splendere il sole, ma con temperature nel complesso al di sotto delle medie stagionali. Poi martedì e mercoledìgarantirà in tutta Italia il ritorno di un tempo tipicamente estivo: tornerà ovunque il sole, vento e moto ondoso si attenueranno e le temperature, in crescita, si avvicineranno ai valori normali per il periodo, regalandoci così un po’ di caldo non intenso.

Previsioni meteo per oggi. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su regioni settentrionali, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi nel resto del Paese, con qualche scroscio di pioggia residuo su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia Tirrenica; solo nelle prime ore del giorno possibili isolati acquazzoni anche sul Molise.

Temperature minime quasi dappertutto in diminuzione; massime in calo al Sud e sulla Sicilia, in rialzo al Nord, e comunque valori praticamente ovunque al di sotto dei 30 gradi. Venti moderati settentrionali al Centro-Sud, con mari ancora mossi o molto mossi.



Per la giornata di oggi, lunedì 27 agosto 2018, la Protezione Civile ha diramato le seguenti allerta:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Molise: Litoranea

Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara

Basilicata: Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Molise: Litoranea

Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne

Umbria: Medio Tevere, Alto Tevere, Nera - Corno, Chiascio - Topino

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per martedì. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia, con qualche nuvola innocua in più solo su Calabria e Sicilia. Temperature ovunque in rialzo: massime per lo più comprese tra 27 e 31 gradi, vicine ai valori medi stagionali. Venti di Tramontana al Sud, moderati sullo Ionio.