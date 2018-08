Meteo Italia. Inizio settimana ancora instabile

Un debole campo di alta pressione abbraccia l’Europa meridionale ed il Mediterraneo centro-occidentale. La sua azione poco efficace lascia l’Italia esposta ad infiltrazioni di aria più fresca in quota, che mantengono l’atmosfera ancora piuttosto instabile, in particolare nelle ore più calde della giornata.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto iStock/Getty Images



Lunedì al Nord prevarrà il sole con un po’ di nuvole in sviluppo in montagna nel pomeriggio, dove comunque i rovesci saranno ancora più isolati. Schiarite inizialmente ampie anche al Centro, più durature nel pomeriggio in Toscana e nelle Marche. Nelle altre regioni e al Sud ancora condizioni di instabilità: già in mattinata rischio di rovesci o temporali sulla Sicilia in estensione anche alla Calabria e alla Basilicata. Nel pomeriggio instabilità più diffusa con rovesci o temporali sparsi su Lazio, Appennino centrale, Campania, Calabria tirrenica e centro-sud della Sardegna. Temperature massime in leggero calo al Sud e in Sicilia, stabili o in lieve rialzo altrove con punte di 34-35°C in Toscana e al Nordest. Nella parte centrale della prossima settimana questa instabilità tenderà ad concentrarsi soprattutto all’estremo Sud, mentre al Centro e al Nord gli episodi saranno più scarsi e limitati alle zone montuose. Dal punto di vista termico, il clima resterà estivo, particolarmente al Centro-nord dove, nella prima parte della prossima settimana, è attesa una ulteriore lieve intensificazione del caldo, con temperature anche di 3-4 gradi oltre la media stagionale.