Meteo Italia. Inizia la settimana più rovente dall'inizio dell'estate 2018: temperature fino a sfiorare i 40 gradi

Inizia oggi la settimana più calda dall'inizio dell’estate 2018, con l’alta pressione che porterà prevalenza di tempo soleggiato e caldo intenso in tutta Italia. Le piogge in questa settimana saranno quindi davvero poche, limitate per lo più a qualche temporale di calore che nelle ore più calde del giorno potrebbe formarsi soprattutto sull'Appennino meridionale.

Le regioni più direttamente coinvolte dal gran caldo saranno il Nord, il medio versante tirrenico e la Sardegna, tutte zone dove il termometro raggiungerà diffusamente valori vicini ai 35 gradi, ma con picchi intorno ai 38 gradi, specie nei fondovalle alpini, in Val Padana e nelle zone interne del Centro e della Sardegna.



Giorno dopo giorno, tra l’altro, il caldo notturno tenderà ad intensificarsi, con valori che anche all'alba faranno fatica a scendere addirittura sotto i 25 gradi in diverse località di mare e di pianura del Centro-Nord. Farà caldo anche sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e in Sicilia ma con valori di temperature e livelli di umidità più contenuti: un po’ di vento da nord proveniente dai Balcani, seppur debole, manterrà le temperature in generale al di sotto dei 35°C con valori per lo più tra 31 e 33 gradi.

Previsioni meteo per lunedì. Al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporanei annuvolamenti in sviluppo attorno ai rilievi, dove non si escludono locali e brevi temporali di calore su possibili Alpi, sull'Appennino toscano e Sila. Temperature massime quasi ovunque oltre 30 gradi ma con picchi massimi fino a 36-37 gradi in alcune località del Centro-Nord.

Caldo in intensificazione anche di notte: nella prossima notte le temperature resteranno sopra i 24 gradi, ad esempio, a Bergamo, Genova, Bologna, Venezia, Reggio Calabria, Crotone eMessina. Venti deboli di Maestrale al Centro-Sud, localmente moderati intorno alla Puglia.





La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in:

Veneto: Alto Piave : Alto Piave

Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico in:

Previsioni meteo per martedì. Il copione rimarrà identico. La giornata sarà soleggiata e caratterizzata da un gran caldo, più intenso nelle regioni del Centro-Nord dove si potranno addirittura toccare punte massime di 37-38 gradi. Una modesta instabilità, limitata alle ore più calde della giornata, riguarderà le Alpi piemontesi, le Prealpi lombarde e La Sila dove, in forma molto localizzata, potrà svilupparsi qualche temporale di calore. Venti deboli o al più moderati di Maestrale al Centro-Sud.