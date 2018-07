Meteo Italia. In serata aumenta il rischio di temporali al Nord. Sole e clima estivo al Centro-Sud

Nei prossimi giorni le condizioni meteo saranno tipicamente estive in tutta l’Italia, anche se non mancherà qualche episodio temporalesco, in particolare al Nord tra la sera di martedì e giovedì, legato alla coda di una perturbazione (la numero 2 di luglio) associata ad un centro di bassa pressione in arrivo sull'Europa centrale. Le temperature inizialmente faranno registrare valori vicini alla norma stagionale un po’ in tutto il Paese, poi, soprattutto da venerdì, il caldo si intensificherà di nuovo a causa della temporanea espansione dell’anticiclone africano sopra le nostre isole maggiori e verso le regioni centro-meridionali italiane

Foto: iStock/Getty Images



Previsioni meteo per martedì. Giornata estiva e all’insegna del tempo soleggiato al Centro-Sud, con cielo in prevalenza sereno salvo il locale sviluppo di nuvolosità cumuliforme nelle zone intere e sui rilievi, associati a pochi sporadici rovesci. Al Nord sarà presente una maggiore nuvolosità anche se alternata a schiarite. Nel pomeriggio aumenterà la probabilità di rovesci o temporali sparsi sul settore alpino e lungo le Prealpi, dalla sera e nella notte anche in pianura su Piemonte, Lombardia e Nord-Est. Temperature senza grandi variazioni. Venti deboli

Previsioni meteo per mercoledì. Al Sud e sulle Isole tempo prevalentemente soleggiato e caldo; al Centro un po’ di nubi soprattutto sulle zone interne e in Toscana, con brevi rovesci isolati sui rilievi, sulla Toscana settentrionale e nelle zone interne del Lazio. Al Nord nuvolosità variabile, accompagnata da alcuni rovesci e temporali, più probabili e insistenti su Liguria, Piemonte meridionale, Val Padana centrale e Nord-Est. Temperature in lieve calo al Nord; in lieve rialzo sulle regioni adriatiche, meridionali e sulle Isole. Venti moderati di libeccio sull'alto Tirreno, generalmente deboli altrove.