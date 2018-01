Meteo Italia. In arrivo il maltempo, soprattutto al Nord-Ovest. Al Centro-Sud, invece, clima primaverile

Nel fine settimana dell'Epifania la formazione di un vortice di bassa pressione sulla Spagna spingerà sul nostro Paese delle correnti umide e tiepide. I venti di Scirocco in decisa intensificazione, specie nella giornata di domenica, porteranno un clima primaverile al Centro-Sud, dove le temperature massime si manterranno in alcune zone vicine ai 20 gradi e localmente anche superiori.

Questi stessi venti umidi però daranno luogo alla formazione di nubi anche compatte in gran parte del Nord e, sabato, anche sulle regioni centrali tirreniche. Piogge e nevicate in montagna interesseranno soprattutto il Nord-Ovest e saranno anche di forte intensità domenica. Lunedì arriverà la parte attiva della perturbazione numero 5 del mese: sarà responsabile di un ulteriore e deciso peggioramento del tempo al Nord e sull'alta Toscana dove sono attese nuove intense piogge, con notevoli accumuli in particolare sul Piemonte occidentale e in Liguria, enevicate molto abbondanti su tutto l’arco alpino, specie sui rilievi di Val d’Aosta e Piemonte.

Previsioni meteo per sabato 6 gennaio. Epifania con ampie schiarite su regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata, Calabria e Isole maggiori, ma con la presenza di qualche annuvolamento lungo le coste fra Marche e Abruzzo e nell'area del golfo di Taranto. Nuvoloso o coperto nel resto del Paese, con nubi più compatte e insistenti in gran parte del Nord e in Toscana; piogge sparse o pioviggini intermittenti al Nord-Ovest e in alta Toscana, pioviggini più sporadiche in Friuli Venezia Giulia. Nevicate sulle Alpi occidentali e lombarde oltre i 1.400-1.600 metri. Temperature senza grandi variazioni e ovunque superiori alla norma, in modo più evidente al Centro-Sud. Venti moderati di scirocco su tutti i mari.

Previsioni meteo per domenica. Giornata di maltempo all'estremo Nord-Ovest, con piogge e rovesci anche forti in Piemonte e Liguria di ponente, dove saranno possibili temporali. Intense nevicate sulle Alpi piemontesi oltre i 1.100 – 1.500 metri. Qualche pioggia anche in Lombardia e Triveneto. Ampie schiarite al Centro-Sud, ma con nubi in aumento nelle zone ioniche. Nebbia al mattino in Romagna. Temperature molto miti. Ventoso per venti di Scirocco, con mari molto mossi o agitati.