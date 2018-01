Meteo Italia. In arrivo al Nord pioggia intensa e tanta neve in montagna, soprattutto al Nord-Ovest. Al Centro-Sud, invece, clima primaverile

Il vortice di bassa pressione che si sta avvicinando dal Mediterraneo occidentale domani porterà piogge sparse al Nord, con nuove nevicate sulle zone alpine; con l’avvicinarsi della perturbazione si intensificheranno anche i tiepidi venti di Scirocco che quindi favoriranno un clima primaverile in gran parte del Centro-Sud, dove le temperature massime in alcune zone oltrepasseranno anche i 20 gradi.

Domani, con il vortice di bassa pressione oramai prossimo all'Italia, sulla nostra penisola piomberà la perturbazione numero 5 di gennaio: pioverà quindi su quasi tutto il Nord e le regioni centrali tirreniche, con piogge anche di forte intensità e abbondanti nevicate sulle zone alpine. Il maltempo, sebbene in attenuazione, insisterà anche nella giornata di martedì, quando comunque piogge e nevicate saranno meno diffuse e meno intense.

Previsioni meteo per domenica. Tempo grigio e piovoso al Nord-Ovest, con piogge anche forti in Piemonte e Liguria, e sono probabili dei temporali sul Ponente Ligure; nevicatesulle zone alpine, anche intense sulle Alpi Occidentali, comunque nel complesso a quote superiori ai 1200-1400 metri. Molte nuvole anche al Nord-Est, ma con piogge meno diffuse e in generale deboli; deboli nevicate sulle Alpi Orientali oltre 1400-1600 metri. Giornata tra sole e nuvole nel resto d’Italia, comunque in generale senza piogge. Temperature insolitamente miti. Ventoso per venti di Scirocco, con mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per lunedì. Piogge diffuse su Nord, Toscana e, in serata, anche su Umbria, Lazio e Sardegna, con precipitazioni intense soprattutto sulla Liguria, la Lombardia, il Piemonte e le Venezie. Le nevicate continueranno a essere copiose al di sopra di 1.000-1.400 metri: tra domenica e lunedì, sui settori occidentali dell’arco alpino, si attendono accumuli di neve fresca di oltre due metri.

Nel resto del Paese si prevede un generale aumento della nuvolosità. Le temperature minime saranno quasi dappertutto in crescita, massime senza grandi variazioni. I venti di scirocco saranno ancora molto intensi e al largo nel Tirreno si svilupperanno onde fino a 4 metri: nelle zone ioniche ci sarà il rischio di mareggiate.