Meteo Italia. Il mese di ottobre proseguirà con tempo a tratti piovoso

La tendenza meteo dal 9 al 19 ottobre

Nel prossimo fine settimana una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l’Europa occidentale. La sua coda meridionale, sotto forma di un vortice depressionario in quota, scivolerà verso sud posizionandosi tra il Mediterraneo occidentale e la penisola iberica. Alle sue spalle, nella fascia centrale del continente dal Golfo di Guascogna fino alla Russia, si ricostituirà un corridoio anticiclonico destinato a persistere nei giorni successivi con conseguente isolamento di questo vortice dal flusso atlantico che scorrerà alle alte latitudini. Quindi all’inizio del periodo in esame, questo vortice sarà ancora presente a ovest della penisola con effetti in termini di precipitazioni che saranno più probabili nelle regioni di ponente. Il rischio di pioggia tra martedì 9 e venerdì 11 sarà maggiore al Nordovest, nel settore intorno al Ligure e in Sardegna con possibile coinvolgimento venerdì anche del Nordest e del Centro. Verso il fine settimana l’area di instabilità ancora presente nel Mediterraneo dovrebbe scivolare verso sud in direzione della Tunisia. Questa evoluzione potrebbe tradursi da un lato in un tempo più stabile al Nord, inglobato nel corridoio anticiclonico, dall’altro in altre piogge in Sardegna e in un peggioramento sul Meridione, in particolare tra la Sicilia e la Calabria. Anche all’inizio della settimana successiva dovrebbe persistere la situazione di blocco anticiclonico con isolamento di circolazioni instabili sul basso Mediterraneo. Il rischio maggiore di precipitazioni dovrebbe quindi riguardare ancore il Sud e le Isole maggiori. Dal punto di vista termico l’intero periodo dovrebbe essere contrassegnato da temperature non lontane dalle medie stagionali con valori più spesso leggermente sopra la norma sulle regioni settentrionali.



IdA: < 65

Foto: iStock/Getty images