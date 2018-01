Meteo Italia. Il mese di gennaio potrebbe chiudersi con un ritorno del tempo stabile e asciutto

Tendenza meteo fino al 4 febbraio

L’inizio del periodo in considerazione, da domenica 28 a martedì 30 gennaio, sarà probabilmente caratterizzato dalla formazione di una fascia di alta pressione sopra il nostro Paese, che darà origine a tempo stabile sulla maggior parte delle regioni. Solamente le isole maggiori resteranno inizialmente ai margini dell’anticiclone e interessate anche da alcune piogge, più probabili domenica sulla Sardegna tirrenica. Le temperature risulteranno nel complesso al di sopra della norma, specialmente sulle aree montuose e collinari. Per le giornate successive, dunque tra il 31 gennaio e l’inizio di febbraio, i principali modelli suggeriscono che il campo di alta pressione si indebolirà lasciando probabilmente spazio all’ingresso di sistemi perturbati in arrivo da nordovest, perturbazioni che saranno seguite da venti più freddi e da un calo delle temperature a partire dal Nord.



IdA: < 60