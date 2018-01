Meteo Italia. Il mese di gennaio potrebbe chiudersi con un ritorno del tempo stabile e asciutto

Tendenza meteo fino al 3 febbraio

La settimana comincerà all'insegna di un generale miglioramento del tempo determinato dall'espansione verso ovest dell’alta pressione delle Azzorre che garantirà qualche giorno con tempo in prevalenza soleggiato e con temperature in evidente risalita.

Giovedì 25 è probabile un aumento della nuvolosità al Nord e in Toscana per l’avvicinarsi di una perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico, la quale tra il 26 e il 27 gennaio potrebbe essere responsabile di un nuovo peggioramento sull'Italia ma con effetti ancora da definire: restano elevate le incertezze che riguardano la posizione del centro di bassa pressione che accompagnerà la perturbazione.

Negli ultimi giorni del mese si profila un nuovo rinforzo dell’alta pressione con la perturbazione giunta sull'Italia che tenderà a scivolare sul Nord Africa. La fase anticiclonica con tempo stabile e asciutto sembra possa reggere anche nei primi giorni di febbraio.



Ida < 65