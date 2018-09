Meteo Italia. Graduale miglioramento dal weekend

Venerdì la perturbazione continuerà a insistere soprattutto al Centro-nord e sul basso Tirreno con un calo delle temperature. La tendenza per il fine settimana conferma un progressivo miglioramento.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto: iStock/Getty Images



Sabato al mattino possibili isolate piogge o rovesci lungo il versante adriatico e nella Toscana centrale. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità soprattutto sulle zone interne del Centro-sud dove saranno possibili dei temporali, con possibili sconfinamenti verso le coste adriatiche. Qualche isolato rovescio sarà possibile anche lungo le Alpi. Nelle altre zone prevalenza di tempo soleggiato. In serata tendenza ad una generale attenuazione dei fenomeni. Temperature massime in rialzo al Nord e in Sardegna. Domenica sarà una giornata prevalentemente soleggiata salvo il passaggio di un po’ di nuvole tra estremo Nordovest, regioni tirreniche e Sardegna e il consueto sviluppo di nubi durante il pomeriggio sulle aree montuose. Probabilità molto scarse di precipitazioni, salvo qualche locale rovescio sulle Alpi occidentali. Temperature massime in ulteriore lieve rialzo quasi ovunque con valori che torneranno al di sopra della media soprattutto al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. La prossima settimana si preannuncia all’insegna del tempo stabile e soleggiato con una possibile intensificazione del caldo un po’ dappertutto.