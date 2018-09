Meteo Italia. Giovedì tempo soleggiato

Dopo il sensibile calo termico di questi ultimi giorni, le temperature saliranno già a partire dalle massime odierne, con valori che torneranno a superare le medie. Il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato, con l’eccezione dell’estremo Sud, che risentirà degli effetti di un vortice di bassa pressione in formazione sullo Ionio e che si andrà intensificando, diventando molto probabilmente fra la prossima notte e la giornata di venerdì un TLC (Tropical Like Cyclone) o Medicane, ovvero un piccolo ma intenso ciclone mediterraneo che presenta caratteristiche simili ai cicloni tropicali. L’evoluzione per il fine settimana presenta ancora dei margini di incertezza, con il ciclone comunque in allontanamento dalle nostre regioni meridionali e con la discesa domenica di correnti settentrionali localmente più instabili.

Previsioni meteo per giovedì. Giornata ben soleggiata con pochi annuvolamenti al Sud e nelle Isole, in particolare a ridosso dell’Appennino meridionale. Verso sera nuvole in aumento sul versante ionico della Calabria e della Sicilia. Dal punto di vista delle temperature saremo alle prese con una notevole escursione termica fra i valori piuttosto bassi del primo mattino, al di sotto dei 10 gradi in gran parte del Centro-Nord e localmente anche al Sud, e le massime che tenderanno a rialzare portandosi oltre i 20 gradi con picchi di 26-27°C sulle regioni tirreniche. I venti settentrionali soffieranno ancora moderati su Medio Adriatico sud e Sicilia, fino a forti sul basso Ionio.

Previsioni meteo per venerdì. Tempo ben soleggiato al Centro-nord e in Sardegna, con qualche nuvola che si affaccerà sulle Alpi solo in serata. Pochi annuvolamenti sparsi tra Campania, Puglia e Basilicata, nuvole più diffuse sin dal mattino in Calabria e Sicilia in particolare sui versanti ionici dove nell'arco della giornata sarà possibile anche qualche rovescio, effetto marginale del Medicane in azione in mare aperto sullo Ionio. Temperature per lo più in ulteriore aumento con parziale attenuazione del fresco mattutino e massime che temporaneamente si riporteranno leggermente sopra le medie con punte di 25-26°C al Nord anche di 27-29°C sul medio versante tirrenico. Venti forti nord-orientali sul basso Ionio fino a moderati nel Salento, sull'alto Ionio e sul resto della Sicilia, deboli altrove.