Meteo Italia. Giovedì stabile e soleggiato al Centro-sud.

Prima di abbandonare definitivamente la nostra Penisola giovedì la perturbazione numero 2 del mese porterà ancora un po’ di instabilità sulle regioni settentrionali, mentre al Centro-sud rimarrà protagonista il sole. Fra venerdì e sabato invece l’alta pressione di matrice africana tornerà a espandersi sul Mediterraneo centro-occidentale, garantendo prevalenza di tempo soleggiato, ma con un sensibile incremento del caldo e dell’afa, in particolare al Centro-Sud, dove i termometri potranno localmente superare i 35 gradi, specie nelle zone interne. Da domenica l’alta pressione comincerà a ritirarsi esponendo nuovamente le nostre regioni a correnti instabili che riporteranno i temporali inizialmente su parte del Nord, poi all'inizio della prossima settimana anche al Centro, con conseguente generale ridimensionamento delle temperature.

Previsioni meteo per giovedì. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-sud e Isole. Nuvolosità a tratti anche compatta al Nord con piogge rovesci e temporali sparsi fin dalla mattinata al Nordovest e nel pomeriggio anche su Emilia occidentale e a ridosso dei rilievi del Nordest. Temperature in lieve calo al Nordovest in aumento all'estremo Sud e sulle Isole.

Previsioni meteo per venerdì. Tempo ancora stabile e soleggiato al Centro-sud e Isole. Parziali schiarite nel corso della giornata anche al Nord, in particolare su Liguria ed Emilia Romagna. Instabilità pomeridiana in accentuazione su Alpi lombarde e Nordest con rovesci e temporali che potranno raggiungere anche le coste venete e il Friuli. Caldo in aumento con punte massime intorno ai 30°C al Nord fino a 33-34°C al Centro-sud e nelle Isole.

Foto: iStock/Getty Images