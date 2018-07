Meteo Italia. Giovedì stabile, caldo e soleggiato

L’ulteriore consolidamento dell’alta pressione garantirà tempo prevalentemente soleggiato con caldo e afa che saranno destinati a crescere. Venerdì al Nord tornerà ad aumentare l’instabilità a causa del passaggio di correnti di origine atlantica che anticipano una perturbazione (la n°4 del mese) il cui arrivo è previsto fra la fine di venerdì e la giornata di sabato quando i temporali si faranno particolarmente diffusi al settentrione. Al Centro-Sud e nelle Isole, invece, l’Anticiclone Nord-Africano si allungherà con più decisione determinando tempo soleggiato e un’ulteriore rialzo termico, con il caldo che sarà intenso soprattutto nelle regioni meridionali dove i termometri potranno raggiungere picchi vicini ai 40°C. Nella giornata di domenica la perturbazione si muoverà verso il Centro Italia favorendo un contemporaneo miglioramento al Nord-Ovest, mentre al Sud il caldo resterà ancora molto intenso in attesa del passaggio della coda della perturbazione che, lunedì, porterà qualche temporale e un ridimensionamento delle temperature anche al Meridione.

Previsioni meteo per giovedì. Giornata soleggiata con solo un po’ di nuvolosità in sviluppo nel pomeriggio sulle zone montuose con rischio di brevi rovesci o temporali su Alpi piemontesi e lombarde e sull'Appennino abruzzese e lucano. Soffierà ancora un Maestrale moderato sulla Puglia meridionale. Il caldo e l’afa tenderanno ad aumentare: temperature massime quasi dappertutto leggermente al di sopra delle medie con picchi di 35-36 gradi.

Foto: iStock/Getty Images



Previsioni meteo per venerdì. Al Nord arriveranno delle correnti più instabili. Sarà una giornata soleggiata al Centro-sud con solo temporanei annuvolamenti in Appennino nel corso del pomeriggio ma con scarso rischio di precipitazioni,. Prevarrà il sole sull'Emilia Romagna e in parte anche sulle coste dell’alto Adriatico. Dal pomeriggio nel resto del Nord la nuvolosità sarà più diffusa con rischio di rovesci o temporali sul settore alpino con sconfinamenti possibili verso il Piemonte, verso sera anche in Lombardia e nella notte nelle Venezie. Venti in prevalenza deboli. Al Centro-sud massime con punte di 36-37°C, lievi cali su Alpi e pianure vicine.