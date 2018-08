Meteo Italia. Giovedì rischio temporali al Sud e zone interne del Centro

Una circolazione di bassa pressione in allontanamento verso la Grecia, eredità della seconda perturbazione del mese, determinerà giovedì una locale instabilità tra il basso Lazio e l’Abruzzo, al Sud e nelle Isole. Tra venerdì e il fine settimana assisteremo a un suo ulteriore indebolimento con fenomeni sempre più localizzati e concentrati in aree montuose. Sempre venerdì gli effetti marginali di una perturbazione in transito sulla Francia riporterà un po’ di instabilità nel settore alpino. Le temperature, dopo il calo che ha smorzato il caldo più intenso anche nelle regioni meridionali, tenderanno di nuovo a risalire con condizioni di caldo estivo più vicine alla norma. Al Centro-nord registreremo comunque di nuovo valori leggermente sopra la media. A inizio settimana vedremo il ritorno di un tempo più stabile su gran parte del Paese eccetto nella zona tra Calabria e Sicilia dove insisterà un po’ di instabilità, in miglioramento probabilmente da metà settimana.

Previsioni meteo per giovedì. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, Toscana e Marche. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia con piogge e temporali inizialmente in forma molto localizzata su Medio-Basso Adriatico ed estremo Sud, più diffusi nel pomeriggio al Sud, zone interne del Centro e delle Isole Maggiori, ma con parziali sconfinamenti verso le coste del medio Tirreno. Alla sera tendenza ad esaurimento dei fenomeni. Temperature massime in leggero aumento, eccetto all'estremo Sud.

Previsioni meteo per venerdì. Alternanza tra sole e nuvole su Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Isole, con la possibilità di isolati temporali pomeridiani, specie sulle zone interne. In generale soleggiato nel resto d’Italia, con la formazione di isolati temporali pomeridiani solo sulle zone alpine. Temperature massime in leggero aumento al Nord e regioni adriatiche.