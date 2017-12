Meteo Italia. Giovedì instabile al Nord-Est e al Centro-Sud

L’intensa perturbazione che ha raggiunto l’Italia giovedì favorirà ancora la presenza di nubi e precipitazioni al Nordest e al Centrosud mentre un primo miglioramento è atteso al Nordovest spazzato da venti più asciutti di Foehn. L’aria fredda che accompagna la perturbazione, sospinta da venti settentrionali fino a molto forti, si propagherà a tutta l’Italia portando nevicate fino a quote collinari in Emilia Romagna e al Centro e determinando, tra giovedì e venerdì, un temporaneo calo termico. Negli ultimi giorni dell’anno invece il clima gradualmente diverrà più mite e al momento non sono previste altre estese perturbazioni. Solo il settore alpino tra la fine di venerdì e sabato verrà lambito da un sistema nuvoloso con nevicate soprattutto nelle aree di confine.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì schiarite fin dal mattino al Nordovest, ancora precipitazioni sparse in graduale attenuazione al Nordest, nevose fino ai fondovalle in Alto Adige e a quote molto basse sull’Appennino. Maltempo con rovesci e possibili temporali sul lato tirrenico della penisola e nelle Marche, con neve fino a 500-600 metri nelle zone interne del Centro, 700-1000 sull’Appennino meridionale. In giornata migliora su Umbria e Toscana, locali piogge anche su Abruzzo e Sicilia. Temperature in calo, eccetto sulle pianure delle Nord-Ovest per effetto di intesi venti di Foehn. Giornata ovunque ventoso con venti occidentali molto forti sulla Sardegna e sul Tirreno centro meridionale, forti anche su Calabria e Sicilia. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA intorno a 70-75). Per la giornata di giovedì 28 dicembre la Protezione Civile ha emesso Allerta Arancione di moderata criticità per rischio idraulico diffuso su Abruzzo (Bacino Alto del Sangro) e per rischio idrogeologico localizzato su Abruzzo (Bacino dellAterno, Marsica), Lazio (Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Aniene), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro). Ordinaria criticità per rischio idraulico diffuso su Toscana e Umbria; Ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì residui annuvolamenti al Sud e in Sicilia, al mattino anche sul medio Adriatico con le ultime precipitazioni su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria tirrenica e Sicilia; neve sui monti, fino ai 500-600 m tra Abruzzo e Gargano. Schiarite diffuse al mattino sul resto d’Italia ma con nuvole poi di nuovo in aumento dal pomeriggio su Sardegna, Alpi ed estremo Nordovest con qualche piovasco nell’isola e nevicate tra sera e notte fino ai fondovalle nelle Alpi centro-occidentali. Temperature in calo nelle minime con gelate anche intense al Centronord. Venti in attenuazione ma ancora sostenuti al Sud e fino a forti di Maestrale nelle Isole.